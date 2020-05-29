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20:21

Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России

фото ЗакС политика Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России

Президент Владимир Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в России до 2025 года, указ опубликован на портале правовой информации.

Под внешними экстремистскими угрозами в документе подразумеваются "поддержка и стимулирование рядом государств деструктивной деятельности" иностранных и международных неправительственных организаций по дестабилизации "общественно-политической и социально-экономической обстановки" в России, нарушение единства и территориальной целостности страны, в том числе инспирирование "цветных революций", разрушение "традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Также внешней экстремистской угрозой считается содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций, в том числе распространение экстремистской идеологии и радикализма в обществе.

Внутренными экстремистскими угрозами в стратегии считаются попытки осуществления националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, отдельными лицами экстремистской деятельности для реализации своих целей. В том числе – распространение идеологии насилия, вербовка граждан в работу экстремистских сообществ, а также формирование "замкнутых этнических и религиозных анклавов".

Отдельно прописано, что некоторые страны используют экстремизм в качестве средства геополитической целей, в том числе развязывания в других странах гражданских войн и "цветных революций". Также в стратегии указано, что угрозу представляют "участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории, возрождения идей национализма и фашизма".

В стратегии интернет назван основным средством, с помощью которого экстремистские организации привлекают новых членов в свои ряды. По версии стратегии, основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России становится "привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки".

Летом 2019 года после акций протеста в Москве, на которых были задержаны в общей сложности несколько тысяч человек, СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках. Спустя месяц дела по ст. 212 УК РФ закрыли, а части фигурантов предъявили обвинение в применении насилия к полицейским и росгвардейцам. В рамках "московского дела" около двух десятков человек получили сроки колонии от года до пяти лет.

Президент Владимир Путин, комментируя дела, заявлял, что дела обоснованы, потому что протесты могут привести к вооруженным столкновениям. "Бросил какой-то пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить магазины", - заявил Путин на заседании СПЧ в декабре.

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