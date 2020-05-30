18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:21

"Левада": В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%

фото ЗакС политика "Левада": В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%

В мае рейтинг доверия россиян действующему президенту Владимиру Путину понизился до 25% по сравнению с 28% в минувшем апреле, отмечается в социологическом исследовании "Левада-центра"

С момента, когда специалисты начали фиксировать колебание рейтинга главы государства - с 2017 года - он упал до текущих показателей с 59%.

Доверительно граждане РФ относятся также к главе Минобороны Сергею Шойгу (14%), премьеру Михаилу Мишустину (11%) и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (10%). Примечательно, но равное количество людей - по 4% - уважают политика Алексея Навального и столичного мэра Сергея Собянина.

16% респондентов известили, что у них нет доверия ни к одному политику, 33% затруднились ответить.

Днем ранее аналогичный рейтинг представил ВЦИОМ. Согласно ему, деятельность Путина одобряют 69% граждан.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

29 мая, 20:36 Путин подписал указ о проведении Парада Победы 24 июня

29 мая, 20:21 Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России

29 мая, 19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

29 мая, 19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

29 мая, 19:14 В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

29 мая, 18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

29 мая, 18:29 Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

29 мая, 17:32 Венедиктов пожаловался в мэрию Москвы на новое задержание ведущих "Эха Москвы" на пикетах

29 мая, 16:40 Эсеры хотят, чтобы Шишлов удалил со своего сайта негативную информацию об экс-кандидате в мундепы "Озера Долгого"

29 мая, 15:40 В Москве задержали 12 участников пикетов в поддержку Ильи Азара


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
11:25 Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

10:45 Коронавирус выявили у ещё 8952 россиян: всего заболели свыше 396 тысяч человек

10:21 "Левада": В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%

29 мая, 22:46 Задержанных на вечерних пикетах активистов отвезли в 28 отдел полиции

29 мая, 20:52 Нижегородца оштрафовали за участие в хороводе

29 мая, 20:36 Путин подписал указ о проведении Парада Победы 24 июня

29 мая, 20:21 Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России

29 мая, 20:02 В Петербурге активист приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

29 мая, 19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

29 мая, 19:30 У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

29 мая, 19:26 Смольный выделил на чашки и блюдца 655 тысяч рублей

29 мая, 19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

29 мая, 19:14 В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

29 мая, 19:00 Петербургские суды не будут пускать на заседания слушателей вплоть до середины июня

29 мая, 18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru