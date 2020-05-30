"Левада": В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%

В мае рейтинг доверия россиян действующему президенту Владимиру Путину понизился до 25% по сравнению с 28% в минувшем апреле, отмечается в социологическом исследовании "Левада-центра".

С момента, когда специалисты начали фиксировать колебание рейтинга главы государства - с 2017 года - он упал до текущих показателей с 59%.

Доверительно граждане РФ относятся также к главе Минобороны Сергею Шойгу (14%), премьеру Михаилу Мишустину (11%) и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (10%). Примечательно, но равное количество людей - по 4% - уважают политика Алексея Навального и столичного мэра Сергея Собянина.

16% респондентов известили, что у них нет доверия ни к одному политику, 33% затруднились ответить.

Днем ранее аналогичный рейтинг представил ВЦИОМ. Согласно ему, деятельность Путина одобряют 69% граждан.