Коронавирус выявили у ещё 8952 россиян: всего заболели свыше 396 тысяч человек

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у ещё 8952 граждан России, отчитались о ситуации в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально COVID-19 подтвержден у 396 575 человек.

За день заболевание унесло жизни 181 гражданина, всего с начала эпидемии скончались 4555 человек. За сутки излечились 8212 россиян (всего - 167 469).

В Петербурге COVID-19 выявлен у 365 местных жителей (всего заболели более 15,5 тысяч граждан). Болезнь погубила 13 человек (всего - 191).

В Ленинградской области инфекция диагностирована у 55 обитателей региона, всего заразились свыше 2,7 тысяч человек.