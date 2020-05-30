18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:45

Коронавирус выявили у ещё 8952 россиян: всего заболели свыше 396 тысяч человек

фото ЗакС политика Коронавирус выявили у ещё 8952 россиян: всего заболели свыше 396 тысяч человек

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у ещё 8952 граждан России, отчитались о ситуации в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально COVID-19 подтвержден у 396 575 человек.

За день заболевание унесло жизни 181 гражданина, всего с начала эпидемии скончались 4555 человек. За сутки излечились 8212 россиян (всего - 167 469).

В Петербурге COVID-19 выявлен у 365 местных жителей (всего заболели более 15,5 тысяч граждан). Болезнь погубила 13 человек (всего - 191).

В Ленинградской области инфекция диагностирована у 55 обитателей региона, всего заразились свыше 2,7 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:25 Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

29 мая, 20:52 Нижегородца оштрафовали за участие в хороводе

29 мая, 19:00 Петербургские суды не будут пускать на заседания слушателей вплоть до середины июня

29 мая, 18:37 Смольный запретил 177 маршруткам перевозить пассажиров до середины июня

29 мая, 18:15 В Псковской области детям разрешат самостоятельные прогулки

29 мая, 17:37 С 1 июня в более 350 детсадах Петербурга откроются дежурные группы

29 мая, 17:06 Смольный потратит 174 млн рублей на покупку машин скорой помощи

29 мая, 15:52 Власти Москвы отказались согласовать "Левому фронту" митинг против голосования по Конституции

29 мая, 14:57 В крупные российские храмы начнут пускать по 10 человек на богослужения

29 мая, 13:56 Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
11:25 Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

10:45 Коронавирус выявили у ещё 8952 россиян: всего заболели свыше 396 тысяч человек

10:21 "Левада": В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%

29 мая, 22:46 Задержанных на вечерних пикетах активистов отвезли в 28 отдел полиции

29 мая, 20:52 Нижегородца оштрафовали за участие в хороводе

29 мая, 20:36 Путин подписал указ о проведении Парада Победы 24 июня

29 мая, 20:21 Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России

29 мая, 20:02 В Петербурге активист приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

29 мая, 19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

29 мая, 19:30 У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

29 мая, 19:26 Смольный выделил на чашки и блюдца 655 тысяч рублей

29 мая, 19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

29 мая, 19:14 В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

29 мая, 19:00 Петербургские суды не будут пускать на заседания слушателей вплоть до середины июня

29 мая, 18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru