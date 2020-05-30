18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:25

Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк известила, что расположенные на территории Ленобласти торгово-развлекательные комплексы "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас" возобновят свою деятельность только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Пока что регион приступил лишь к первому, уведомляет "Коммерсант".

Историк напомнила, что на первом этапе учитывается коэффициент распространения инфекции, то есть, какое количество граждан мог заразить один заболевший до того, как был изолирован или госпитализирован.

На втором этапе смотрят на число свободных коек в больницах, на третьем - на охват тестирования местных жителей на COVID-19. Важно также наблюдать за динамикой заболеваемости внебольничной пневмонией и количеством смертей.

В середине мая обе "Меги", не проработав и дня, закрылись: в магазины поступило сообщение о бомбе, граждан эвакуировали без соблюдения санитарных норм.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
11:25 Роспотребнадзор разрешит открыть "Меги" только на третьем этапе снятия COVID-ограничений

10:45 Коронавирус выявили у ещё 8952 россиян: всего заболели свыше 396 тысяч человек

10:21 "Левада": В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%

29 мая, 22:46 Задержанных на вечерних пикетах активистов отвезли в 28 отдел полиции

29 мая, 20:52 Нижегородца оштрафовали за участие в хороводе

29 мая, 20:36 Путин подписал указ о проведении Парада Победы 24 июня

29 мая, 20:21 Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом в России

29 мая, 20:02 В Петербурге активист приковал себя цепью к дорожному знаку - полиция его задержала

29 мая, 19:49 Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

29 мая, 19:30 У Гостиного двора во время пикета задержали главу петербургского Штаба Навального

29 мая, 19:26 Смольный выделил на чашки и блюдца 655 тысяч рублей

29 мая, 19:19 Минюст опубликовал новый вариант КоАП для общественного обсуждения

29 мая, 19:14 В СПбГАУ заявили, что не намерены сокращать своих преподавателей

29 мая, 19:00 Петербургские суды не будут пускать на заседания слушателей вплоть до середины июня

29 мая, 18:43 Суд назначил заседание по иску "Роснефти" к РБК на 43 млрд рублей на конец июля

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru