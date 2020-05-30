Гатчинский собор Святых Петра и Павла отреставрируют за 212 млн рублей

Власти Ленинградской области выделили 212 млн рублей на "обновление" гатчинского кафедрального собора Святых Петра и Павла: соответствующий тендер появился днем ранее на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступила дирекция по сохранению объектов культурного наследия. Обозначенная сумма будет выделена из бюджета Ленобласти в рамках программы "Развитие культуры и туризма".

Исходя из технической документации, у собора отремонтируют крышу, отреставрируют стены, а также приведут в порядок металлические, каменные и деревянные конструкции здания.

Процесс должен быть завершен к 1 ноября 2022 года.