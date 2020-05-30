В Гатчине задержали дальнобойщика-члена ОПР, жаловавшегося на коррупцию на посту ДПС

Гатчинские правоохранители задержали члена Объединения перевозчиков России (ОПР) Дмитрия Датова на выходе из локального спецприёмника, где он отбывал 10-дневный административный арест, уведомил "ОВД-Инфо" правозащитник Динар Идрисов.

Дальнобойщика, заковав в наручники, повезли в Тосненский райсуд. По предварительной информации, на заседании будет рассматриваться дело об уклонении от исполнения наказания.

Датова остановили сотрудники ДПС в Тверской области 20 мая: в марте суд в Ленобласти решил, что мужчину следует арестовать на 10 суток, однако тогда ему удалось избежать наказания.

Изначально Датова задержали 11 марта на Бабинском посту ДПС ввиду его принципиального отказа показывать инспектору документы без должных оснований. Постфактум на дальнобойщика составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции).

Члены ОПР утверждают, что на Бабинскому посту ДПС царит коррупция.

Когда Датову выносили приговор, участвовавший в разбирательстве инспектор заявил, что ОПР - это "оппозиция на колёсах грузовиков".

Добавим также, начиная с 2015 года - сразу после ввода в эксплуатацию системы "Платон" - дальнобойщики, входящие в ОПР, её периодически саботируют. В 2016 году массовые митинги дальнобойщиков привели к тому, что правительство не стало повышать тариф за проезд по трассе.

Оператором системы является компания "РТ-инвест", частично принадлежащая Игорю Ротенбергу и ежегодно получающая не менее 10 млрд рублей государственных средств.