Белковский: Эпоха нового вождя невозможна

Публицист и политолог Станислав Белковский выразил уверенность в том, что, несмотря на поправку об обнуление сроков, которую внесли в текст новой Конституции, президент Владимир Путин не будет ей пользоваться и уйдет по истечении срока нынешнего, то есть в 2024 году. Его психосоматика, по наблюдением аналитика, претерпела за последние двадцать лет существенные изменения, и возникла потребность в преемнике, которого он едва ли будет искать среди людей своей генерации: "пора уже присматриваться к молодым", что уже и происходит. Что касается следующего исторического периода, то Белковский убежден: авторитарный стиль правления, которым для него характеризуется эпоха Путина, уйдет в прошлое.

"Вовсе не гарантировано, что после Путина будет лучше, важно, что будет по-другому. Нового вождя путинского типа уже не будет — Россия этого не переживет. Помните известный советский анекдот: "Почему в Советском Союзе только одна партия? Потому что две партии народ не прокормит". Будет некое подобие коллегиального руководства, которое начало складываться в том же Советском Союзе после смерти И.В. Сталина", - предрек политолог в авторской радиопрограмме.

Пессимизм Белковскому навевает наблюдаемая им "кадровая деградация" и отсутствие у руководства страны "концептуальной программы". Кроме того, считает он, в отличие от советских лидеров, нынешние российские топ-чиновники слишком оторваны от окружающих реалий и проблем среднестатистического гражданина.