В Москве задержали адвокатов, позволивших себе встать в одиночные пикеты

В Москве, где установилась дождливая погода, несколько адвокатов, попробовавших развернуть протестные плакаты на улице, подверглись задержанию, передает "МБХ Медиа". При задержании у здания Следственного комитета один из них, Даниил Берман, комментируя свой проступок в виде "нарушения правил проведения публичного мероприятия", заметил, что это "как всегда, абсурд". В "объятиях" полиции оказались также Екатерина Селезнева, Сергей Десницкий, Александр Редькин, Дмитрий Захватов и Дмитрий Иванов. Плакаты имели отношение к возбужденному в Кабардино-Балкарииуголовному делу, по которому преследуют коллег задержанных за применение насилие к представителям власти. 31 мая адвокатское сообщество отмечает профессиональный праздник.

Отметим, что на минувшей неделе в центре столицы проходили скандальные задержания журналистов за аналогичную попытку продемонтрировать окружающим плакаты. Оппозиционно настроенные знаменитости возмущаются тем, что временно введенное распоряжение мэра Сергея Собянина де-факто отменило действие федерального закона, по которому одиночные пикеты не требуют согласования и не могут быть поводом для задержания.