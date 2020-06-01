В Петербурге стартовал первый этап отмены "антивирусных" ограничений

Начиная с сегодняшнего дня, 1 июня, в городе на Неве начался первый этап снятия "коронавирусных" ограничений, введенных пару месяцев назад ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

Отныне ношение медицинских масок и перчаток на улицах становится рекомендательной мерой, однако при этом обязательно использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и общественном транспорте.

Также с 1 июня снимается запрет на посещение кладбищ - опять же, при условии наличия СИЗ.

Приступают к работе нотариальные и юридические конторы.

Гражданам старше 65 лет можно будет выходить на улицу без угрозы быть оштрафованными: пребывание дома теперь носит рекомендательный характер.

Напомним, по состоянию на 31 мая в Петербурге зафиксировано 15 949 случаев заражения COVID-19, 204 человека погибли.