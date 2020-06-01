"Ситуация накаляется": В Белоруссии в преддверии выборов задерживают участников протестов

В минувшие выходные в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве прошли массовые акции протеста и пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии. На мероприятиях по сбору подписей за оппонентов Александра Лукашенко правоохранители задержали десятки активистов, известили в правозащитном центре "Весна".

Отмечается, что в центральных городах манифестанты выстраивались в километровые очереди, чтобы отдать свою подпись за того или иного оппозиционного выдвиженца, сообщается в репортажах "Наша Нива" и "Sputnik-Беларусь". На протестной акции в Минске на центральной площади перед Комаровским рынком наблюдатели насчитали несколько тысяч участников.

В частности, подписи собираются за таких кандидатов, как Светлана Тихановская, Валерии Цепкало, Виктор Бабарико, Владимир Непомнящих и Николай Козлов.

По информации "Весны", задержанных было не менее 30 человек, в числе которых лидер местной оппозиции Николай Статкевич.

Первый заместитель белорусского МВД Геннадий Казакевич оповестил, что ситуация в преддверии выборов первого лица государства "серьезно накаляется". "Комиссии еще не сформированы на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают", приводит его слова "БелТА".

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.