В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Из медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве выписывают 101-летнюю пациентку, которая переболела коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".

По словам представителей центра, пациентка поступила уже с подтвержденным диагнозом. Сейчас ей уже ничего не угрожает, она чувствует себя хорошо и готовится к выписке и встрече с родными.

Центр перепрофилировали под инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в апреле.

На 1 июня в России известно о 414 тысячах случаях заражения коронавирусом, умерли 4855 заболевших.