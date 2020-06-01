В частичном обвале стены кремля в Великом Новгороде оказались повинны советские реставраторы

Одной из причин, которая привела к обрушению части фасада кремлевской стены в Великом Новгороде, стала ошибка послевоенных реставраторов, уведомили в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ) в понедельник.

"Реставрационная служба ГМЗ, сотрудники МЧС и специалисты Новгородского научно-реставрационного управления провели оперативное обследование стены и установили предварительную причину происшествия. По их мнению, обрушение произошло из-за трещин в бетонном покрытии (верхней части стены), а также из-за неправильной реставрации стены в пятидесятые годы ХХ века", - поделился с "Интерфаксом" близкий к материалам дела источник.

О том, что у новгородского кремля отвалилась часть стены, стало известно 29 мая. На площади порядка 30 кв метров разрушилась кирпичная кладка.

Новгородский кремль является памятником всемирного значения XI-XVII веков, охраняется ЮНЕСКО. На его территории находятся Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России", мемориал "Вечный огонь", Грановитая палата и другие памятники.