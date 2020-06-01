Напавший на борцов с нелегальной торговлей "бородач" получил условный срок

Невский суд Петербурга назначил условное наказание Махмадюнусу Хабирову, которого признали виновным в нападении на активистов "Потребнадзора", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Хабиров признан виновным в нарушении п.а ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). 2 июня 2019 года он набросился на активистов "Потребнадзора", когда те фиксировали факт нелегальной торговли у метро "Проспект Большевиков". Хабиров выбил из рук одного из общественников Александра Виноградова телефон, нецензурно ругаясь на него, достал из кармана нож, бросился с ним в толпу и выкрикнул "Убью!". Также подсудимый разбил телефон еще одного активиста об асфальт.

Свою вину Хабиров признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.