"Саша, помолчи": Беглов рассказал, как в детстве ему запрещали петь, однако позже спасли советы отца

Во время видеомоста "На одной волне", посвященного Международному дню защиты детей, городской глава Александр Беглов поделился воспоминаниями о годах своей юности.

По его словам, из школьных предметов ему больше эмпонировала математика; также любил он сочинять ироничные "эпиграммы" на учителей.

Кроме того, Беглов рассказал, как в детстве родные шутливо запрещали ему петь.

"Голоса у меня абсолютно не было, как, в общем-то, и слуха музыкального. И когда мы собирались, я тоже старался подпеть своим братьям, сёстрам, они давали мне конфетку и говорили: "Саша, помолчи", - признался градоначальник.

Постфактум Беглов получил ценный совет от отца, которые порекомендовал ему развивать командный голос вместо слуха.

Ранее на сайте Смольного появилось поздравление губернатора по случаю Дня защиты детей.

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