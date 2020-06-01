Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

Последняя, третья, финансовая экспертиза по делу "Седьмой студии", назначенная судом в прошлом декабре, обнаружила хищения на сумму 128,9 млн рублей, передает "МБХ медиа".

Во время последнего судебного заседания проводившая подсчеты эксперт Елена Баженова уведомила, что объем затрат, которые были необходимы для реализации каждого проекта в рамках проекта "Платформа", согласно нормативам составляет 87 млн 520 тысяч рублей, тогда как на эти цели Минкульт выделил 216,5 млн рублей.

Исходя из расчетов Баженова и сделала вывод, что фигуранты разбирательства присвоили 128,9 млн рублей.

Адвокаты подсудимых заявили о намерении допросить на следующем заседании, которое состоится 5 июня, участвовавших в экспертизе специалистов и узнать, каким образом они пришли к такой сумме.

В рамках дела "Седьмой студии" перед судом предстали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, которых обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Кроме заключившей сделку со следствием бухгалтера Нины Масляевой, никто вину не признает.