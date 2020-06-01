Федеральный фонд ОМС попросил не требовать результаты тестов на COVID-19 при оказании медуслуг

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования считает незаконным требование у пациентов результатов анализа на COVID-19 при оказании помощи по ОМС. Официальное разъяснение руководства фонда выложил в своих соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

В документе, адресованном региональным подразделениям, в частности, утверждается, что застрахованному пациенту не могут отказать в госпитализации, если он не сдал тест на коронавирус.

По словам Вишневского, в Петербурге подобные прецеденты уже были.

"Столкнулся с такой ситуацией. При плановой госпитализации онкологического больного (ребенка) – ему необходимо после "химии" каждую неделю приезжать на день в дневной стационар, - требуют тест на COVID-19 ребенку и маме сроком давности до 48 час. Однако, при бесплатном прохождении теста в поликлинике срок его готовности более 10 суток, и на руки не выдается никакого заключения", - написал депутат в своем Telegram-канале.

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