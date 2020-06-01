Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о снятии Евгения Панкевича с должности главы комитета по развитию туризма, сообщили в Смольном.

На место Панкевича назначен Сергей Корнеев. Он приступит к обязанностям со 2 июня. До этого Корнеев был замруководителя Ростуризма, успел поработать в Минкультуры, в полпредстве президента в СЗФО, советником на общественных началах вице-губернатора Петербурга.

Евгений Панкевич, сын экс-главы Горизбиркома Петербурга Виктора Панкевича, возглавлял комитет с 2018 года. До этого он возглавлял Городское туристско-информационное бюро, был замдиректора директора Музея Суворова по развитию и замглавы Московского района.

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