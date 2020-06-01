18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

1 июня, 17:31

Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

фото ЗакС политика Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о снятии Евгения Панкевича с должности главы комитета по развитию туризма, сообщили в Смольном.

На место Панкевича назначен Сергей Корнеев. Он приступит к обязанностям со 2 июня. До этого Корнеев был замруководителя Ростуризма, успел поработать в Минкультуры, в полпредстве президента в СЗФО, советником на общественных началах вице-губернатора Петербурга.

Евгений Панкевич, сын экс-главы Горизбиркома Петербурга Виктора Панкевича, возглавлял комитет с 2018 года. До этого он возглавлял Городское туристско-информационное бюро, был замдиректора директора Музея Суворова по развитию и замглавы Московского района.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 июня, 20:30 СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

1 июня, 18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

1 июня, 18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

1 июня, 16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

1 июня, 16:18 СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

1 июня, 15:32 Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

1 июня, 15:21 В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

1 июня, 15:07 Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

1 июня, 14:40 "Саша, помолчи": Беглов рассказал, как в детстве ему запрещали петь, однако позже спасли советы отца

1 июня, 14:34 Заседание по апелляции на арест Азара отложили до 5 июня


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
23:12 Задержанных на Невском активистов ЛПР отпустили из отдела полиции с протоколами

22:15 Голосование по поправкам: "Безопаснее, чем в магазине"?

20:54 Больницу №14 в Петербурге оштрафовали за нарушения во время эпидемии коронавируса

20:30 СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

20:18 Деньги - больницам и концессионерам: Как "поправят" бюджет Петербурга

20:00 КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

19:59 Храмы Москвы откроют для прихожан с 6 июня

19:22 На Невском проспекте начались задержания на акции в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

19:21 Семерых задержанных на пикетах в поддержку Азара в Москве увезли в отдел полиции

18:40 Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

17:16 День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru