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1 июня, 20:00

КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

фото ЗакС политика КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

Петербургское отделение КПРФ и представители микробизнеса 1 июня в честь Дня защиты детей передали угощения, игрушки и другие подарки для семей медицинского персонала больницы имени Боткина, сообщила ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Ирина Иванова.

Она уточнила, что сначала угощения передали коммунисты, а позже в медучреждение подъехали предприниматели. По ее словам, представители микробизнеса привезли 100 подарков для детей врачей и медсестер.

- Микробизнес в сложившихся экономических условиях еле живет, но они все равно сделали этот жест, - отметила Иванова. 

Коммунистка назвала Боткинскую больницу флагманом борьбы с коронавирусом, который необходимо поддерживать. 

Напомним, больница имени Боткина первой в Петербурге начала принимать пациентов с COVID-19.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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