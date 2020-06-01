КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

Петербургское отделение КПРФ и представители микробизнеса 1 июня в честь Дня защиты детей передали угощения, игрушки и другие подарки для семей медицинского персонала больницы имени Боткина, сообщила ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Ирина Иванова.
Она уточнила, что сначала угощения передали коммунисты, а позже в медучреждение подъехали предприниматели. По ее словам, представители микробизнеса привезли 100 подарков для детей врачей и медсестер.
- Микробизнес в сложившихся экономических условиях еле живет, но они все равно сделали этот жест, - отметила Иванова.
Коммунистка назвала Боткинскую больницу флагманом борьбы с коронавирусом, который необходимо поддерживать.
Напомним, больница имени Боткина первой в Петербурге начала принимать пациентов с COVID-19.
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