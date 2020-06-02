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10:27

Результаты тестов всех членов Совфеда на коронавирус оказались отрицательными

фото ЗакС политика Результаты тестов всех членов Совфеда на коронавирус оказались отрицательными

Все сенаторы перед пленарным заседанием Совета Федерации прошли тестирование на коронавирус, все результаты оказались отрицательными, передает ТАСС со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

"С чем я вас и поздравляю", - добавила она.

По словам Матвиенко, ряд сенаторов в соответствии с правилами работает удаленно. Заметила она и что погода под стать осенней располагает к работе.

"Сейчас самое главное - чтобы июнь был в курсе, что он лето. Очень хочется летней погоды", - пошутила Матвиенко.

Матвиенко и сама время от времени сдает тесты на коронавирус. Ее результаты в марте и мае были отрицательными.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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