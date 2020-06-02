Обвиненный в госизмене пенсионер из Владивостока месяц держит голодовку в СИЗО

Пенсионер из Владивостока Виктор Королев, которого обвиняют в госизмене, уже месяц держит голодовку в следственном изоляторе, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Артура Катанского.

По словам адвоката, следствие не реагировало более четырех месяцев на заявления Королева на действия оперативников в его деле, и 1 мая пенсионер отказался от приема пищи и лекарств. "Вот уже месяц он остается только на воде", - пояснил Катанский.

Королев подал жалобы в управление собственной безопасности ФСБ и Генпрокуратуру. Он просит провести служебную проверку в отношении лиц, отвечающих за оперативно-розыскную деятельность. Также он собирается обжаловать отказ перевести его под домашний арест. Адвокат настаивает, что Королев страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, его состояние здоровья может в любой момент ухудшиться, к тому же для 69-летнего пенсионера небезопасно находиться в СИЗО из-за эпидемии коронавируса.

Пока Королев находится под арестом до 10 июля. В чем конкретно его обвиняют – неизвестно, посколько фабула дела не разглашается из-за секретности. Сам Королев утверждает, что занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет. Из информации в "Одноклассниках" известно, что Королев посещал Китай с деловой поездкой, где спускался в местные угольные шахты, увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, ностальгировал по Советскому Союзу.