На военном параде в Петербурге продемонстрируют более сотни единиц техники

В отложенном параде Победы, который назначили на 24 июня, примут участие более ста различных боевых машин, сообщает сайт Западного военного округа.
"Экипажи танков Т-72Б3, зенитных ракетных систем С-400, самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", - гласит перечисление.
Воздушную часть парада обеспечат более тридцати самолетов и вертолетов. Утверждается, что вся задействованная техника пройдет дезинфекцию.
Невзирая на опасности коронавируса, на участие в празднике "бросили" почти пять тысяч военных, силовиков, курсантов и юнармейцев.