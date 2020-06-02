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12:49

Здание богадельни Цесаревича Николая на улице Смольного стало памятником

фото ЗакС политика Здание богадельни Цесаревича Николая на улице Смольного стало памятником

"Глядящее" на Смольный собор здание бывшей богадельни Цесаревича Николая включили в список культурно-исторических памятников регионального значения, о чем говорится на сайте КГИОП. Специалисты уверены, что сооружение находится в хорошей "форме".

"Сохранился лепной декор стен вестибюля в виде прямоугольных и квадратных филенок и стилизованных лопаток, а также декор бывшего церковного (ныне – актового) зала – широкий фигурный профилированный карниз, лепной декор стен в виде лопаток по периметру зала", - гласит, в частности, профессиональная оценка.

Кроме того, подчеркивается, что остались невредимой историческая парадная лестница и напольные покрытия.

Богадельню построили во второй половине XIX века по проекту архитектора Федора Эппингера. Здесь призревали до трехсот человек. Примечательно, что после октябрьского переворота культурная ценность по адресу улица Смольного, дом 2 перешла во владение НКВД и КГБ.

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