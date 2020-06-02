В Муринском парке появился "памятник деревьям"

На территории Муринского парка, где несколько последних лет наблюдается мирное противостояние гражданских активистов и компании-застройщика ООО "Анна Нова", появился импровизированный арт-объект: скульптура под названием "Памятник деревьям Санкт-Петербурга" изображает ствол березы с вонзившимся в него топором.

"Такая же участь грозит ещё 100 деревьям, 21 кустарнику и 12 тыс кв м газона! И всё это ради очередной коммерческой частной коробки для пляжного волейбола от комплекса Нова Арена", - оценили новинку защитники парка "ВКонтакте".

Они напоминают, что прошлым летом на огороженной территории стройки прошлым летом было уничтожено 75 сорокалетних берез и вязов.

В апреле активисты заявили о готовности к компромиссу: они согласятся, если стройку перенесут через дорогу, на место бывшего Северного рынка.