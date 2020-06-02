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17:46

СМИ: В России может появиться единый билет на все виды общественного транспорта

фото ЗакС политика СМИ: В России может появиться единый билет на все виды общественного транспорта

Правительство предложило ввести по всей России единый билет на все виды общественного транспорта, пишет RNS.

По данным издания, предложение содержится в плане проекта, представленного кабмином президенту Владимиру Путину. В нем идет речь о возможности применения "единого билета" на всех видах общественного транспорта для пассажиров различных регионов.

В плане также прописано, что для стимулирования развития общественного транспорта предлагается также продолжить обновление подвижного состава в 2020-2021 годах и оптимизировать маршруты.

В Петербурге собирались провести транспортную реформу, отменив все маршрутки, но ее на некоторое время отложили из-за эпидемии коронавируса. Недавно стало известно, что в течение лета могут прекратить существование около 30 коммерческих маршрутов и еще несколько социальных.

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