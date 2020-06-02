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20:17

Врачи Александровской больницы чествуют пациентов, переболевших COVID-19

фото ЗакС политика Врачи Александровской больницы чествуют пациентов, переболевших COVID-19

Сотрудники Александровской больницы проводят акцию под названием "Я победил COVID-19", в ходе которой дарят всем излечившимся от инфекции памятные медали, передает портал MR7. К концу 2 июня, по словам заместителя главврача Людмилы Рошковской, их должны будут получить уже 18 человек. Вручает награду главврач Юрий Линец. Смысл акции - в напоминании о том, что победить возможно не только коронавирус, но и свой личный страх перед ним.

Между тем, баланс между поступающими в больницу и выписывающимися из нее пока не в пользу последних: в среднем за день их вдвое меньше. Переделанный под инфекционный, стационар, который вмещает 700 больных, в настоящее время заполнен до отказа.

Акцию "Я победил COVID-19" предложил реализовать Общероссийский народный фронт, который призывает провести ее и другие больницы.

Отметим, что всего в городе с начала пандемии инфекцию COVID-19 выявили у 16689 граждан, а скончались с ней 376 человек.

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