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9:25

Мишустин поручил проверить "коронавирусные" указы на соблюдение прав граждан

фото ЗакС политика Мишустин поручил проверить "коронавирусные" указы на соблюдение прав граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам юстиции, здравоохранения, Роспотребнадзору проверить практику применения указов, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

Ведомствам поручено проанализировать, как применяются "коронавирусные" нормативные правовые акты, совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом. В том числе проверят указы мэра Москвы. 

Особое внимание премьер просит обратить на положения, "в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан". Представить доклад о проделанной работе поручено до 8 июня.

С марта в Москве, Петербурге и других регионах России действуют режимы повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, рестораны, ряд магазинов, торговые центры, культурные и досуговые учреждения. Сделано это для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В Петербурге не раз пытались оспорить постановление Смольного о режиме повышенной готовности в суде. В апреле иск подали свыше 20 петербуржцев. Глава "Команды 29" Иван Павлов тогда пояснял, что этим истцы хотят обратить внимание правительства, чтобы придать законный характер принимаемым мерам и запретам.

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