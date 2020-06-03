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9:50

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes, "Версию" и "Ведомости"

фото ЗакС политика Сенатор Керимов подал в суд на Forbes, "Версию" и "Ведомости"

Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал в Гагаринский суд Москвы иски о защите чести и достоинства к трем СМИ, сообщает агентство "Москва".

Иски поданы к АО "АС Рус Медиа" (журнал Forbes), ООО "Версия" (газета "Наша версия") и АО "Бизнес Ньюс Медиа" ("Ведомости"). По словам представителя суда, претензии Керимова вызвало "распространение спорного текста". Иски уже зарегистрированы, но судье пока не переданы.

Forbes 21 мая опубликовал статью под заголовком "Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?". В числе прочих в ней шла речь о сыне Керимова Саиде и дочерях Гульнаре и Амине. В тот же день имена детей Керимова упоминались в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров.

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