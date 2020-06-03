18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:55

Песков заявил о готовности медицины в России ко второй волне коронавируса

фото ЗакС политика Песков заявил о готовности медицины в России ко второй волне коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что здравоохранение России готова справиться со второй волной эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

По словам Пескова, потенциальная возможность новой волны болезни просчитывается специалистами, и все они – кто с меньшей долей вероятности, кто с большей – обсуждают ее.

"Инфраструктура [российского] здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - сказал Песков. По его мнению, эффективность созданных условий для борьбы с вирусом "доказана неоднократно".

Президент Владимир Путин ранее на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановки в России призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса. Тогда Путин упоминал о возможности новой волны болезни в октябре-ноябре-начале декабря.

На 3 июня в России известно о более 432 тысячах зараженных коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:55 Песков заявил о готовности медицины в России ко второй волне коронавируса

13:35 Муниципал: Муниципалам Петербурга окончательно разрешили заняться освещением придомовых площадок

13:35 Муниципал: Газопровод, паровозик и Bentley: Что задекларировали петербургские муниципалы

13:32 Прокуратура проверит штрафы двух больниц Петербурга за нарушения во время эпидемии коронавируса

12:52 "Коммунисты России" потребовали уволить главу комздрава Петербурга из-за пожара в Боткина

12:27 Артемий Лебедев призвал не идти на голосование по Конституции после того, как снялся в ролике в поддержку поправок

12:25 ЗакС Петербурга одобрил новые налоговые преференции

11:58 Беглов объяснил невозможность раздать петербуржцам бесплатные маски и перчатки

11:58 У главы петербургского "Альянса учителей" Кена проходит обыск

11:33 Петербургский парламент не стал отказываться от строительства ВСД в пользу расселения коммуналок

11:18 Дела "Омбудсмена полиции" передали для расследования из МВД в СК

10:51 ЗакС одобрил бюджетные поправки Беглова и "Единой России"

10:45 "Барское отношение к людям": Депутат Васильев повторно пожаловался на главу Кировского района

10:36 Число зараженных коронавирусом в России выросло до 432 тысяч человек

10:31 При пожаре в Боткинской больнице погиб пациент

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru