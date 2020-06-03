Песков заявил о готовности медицины в России ко второй волне коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что здравоохранение России готова справиться со второй волной эпидемии коронавируса, передает ТАСС.

По словам Пескова, потенциальная возможность новой волны болезни просчитывается специалистами, и все они – кто с меньшей долей вероятности, кто с большей – обсуждают ее.

"Инфраструктура [российского] здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - сказал Песков. По его мнению, эффективность созданных условий для борьбы с вирусом "доказана неоднократно".

Президент Владимир Путин ранее на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановки в России призвал Минздрав быть готовым к возможной второй волне коронавируса. Тогда Путин упоминал о возможности новой волны болезни в октябре-ноябре-начале декабря.

На 3 июня в России известно о более 432 тысячах зараженных коронавирусом.