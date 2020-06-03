Помощница Никешина потребовала распустить совет МО "Ульянка"

Кировский районный суд Петербурга рассмотрит иск о роспуске совета депутатов муниципального образования "Ульянка", где большинство мест с сентября 2019 года занимают представители оппозиционных фракций. Предварительное слушание состоялось 1 июня.

Истицей выступила Мария Мартынюк. Она обвинила совет в бездеятельности: якобы муниципалы более трех месяцев заседают без кворума, что противоречит уставу "Ульянки". По словам заместителя главы муниципалитета Павла Кондрашова, Мартынюк - помощница депутата Заксобрания от "Единой России" Сергея Никешина. Эта информация подтверждается на сайте Никешина, где истица также названа руководителем его приемной.

- Никешин готовится к выборам в ЗакС. "Ульянка" была для него флагманской территорией, за него здесь всегда хорошо голосовали, а теперь он потерял контроль над муниципалитетом и поэтому идет постоянное противостояние действующему созыву депутатов, - заявил ЗАКС.Ру Кондрашов.

В нынешним созыве МО "Ульянка" у "Единой России" девять мест, остальные мандаты распределены между представителями КПРФ, Партии Роста, "Справедливой России" и самовыдвиженцам. Некоторые из них - местные эко- и гражданские активисты.

Вскоре после сентябрьских выборов заседания совета начали пропускать четыре депутата-единоросса, затем - с 25 ноября - один представитель Партии Роста, а с января ряды прогульщиков пополнили три коммуниста.

Кондрашов утверждает, что кворум при этом совет собирал и никаких оснований для роспуска муниципалов он не видит.

Отметим, что в феврале депутаты "Ульянки" пожаловались на Никешина спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову. В марте им пришел ответ за подписью депутата ЗакСа и руководителя регионального исполкома "Единой России" Владимира Носова. Он написал, что провел беседу с Никешиным и убедился, что тот не давал никаких распоряжений муниципалам "Ульянки". Позже глава муниципального образования Оксана Хлебникова обратилась в прокуратуру и к секретарю генерального совета "Единой России" Андрею Турчаку.

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