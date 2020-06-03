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18:23

В Вологодской области готовы ко второму этапу снятия "антивирусных" ограничений

фото ЗакС политика В Вологодской области готовы ко второму этапу снятия "антивирусных" ограничений

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о том, что вторая стадия смягчения "коронавирусных" ограничений, вполне возможно, начнется 8 июня и что его регион к этому уже в должной мере подготовился, передает ТАСС.

"Коэффициент распространения инфекции пятый день подряд держится на уровне 0,6. По этому показателю мы занимаем первое место в РФ <…> Если выдержим эту динамику, и в ближайшие несколько дней, с четверга по воскресенье, коэффициент будет меньше 0,8, то с понедельника я готов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора рассмотреть снятие ограничений второго этапа", - приводятся слова чиновника.

Муниципалам он поручил составить перечень предприятий, которые имеют возможность открыться в ближайшее время.

Если все пойдет по плану, то в таком случае право возобновить работу получат небольшие непродовольственные магазины и образовательные учреждения.

С начала пандемии в Вологодской области заразилось COVID-19 998 жителей.

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