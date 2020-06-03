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18:39

ЗакС Петербурга выделил более 700 тысяч рублей на канцелярские товары

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга выделил более 700 тысяч рублей на канцелярские товары

Петербургское Законодательное собрания 1 и 3 июня опубликовало извещение об электронных аукционах на поставку различных канцелярских товаров для парламента в 2020 году. Общая максимальная цена обоих контрактов 708,9 тысяч рублей. 

Из документации следует, что обитателям Мариинского дворца необходимы более 21 тысячи различных папок (картонных и пластиковых), 30 тысяч файлов-вкладышей, 680 блокнотов, 600 лотков для бумаги, губки и магниты для маркерной доски и другие принадлежности. Общая стоимость всех этих мелочей в техзадании оценивается в 640,2 тысячи рублей. 

В рамках второй закупки ЗакС рассчитывает приобрести 480 клеящих карандашей, 20 механических точилок, 580 канцелярских ножей, 15 пар ножниц и один сабельный резак для бумаги, стоимость которого в документации оценивается в 14 тысяч рублей. 

В 2019 году на различные канцелярские товары Законодательное собрание потратило 763 тысячи рублей. 

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