Лисовец считает, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о том, что, по его профессиональным прикидкам, уже можно говорить о достижении Петербургом пика заболеваемости коронавирусом и что следует ожидать в дальнейшем только снижения этих показателей.

"Наблюдая за тем процессом, который происходит по числу госпитализации пациентов в стационарах, по ежедневному количеству госпитализированных, я вижу, что вторую неделю мы находимся на одном уровне по числу госпитализаций. Если оценивать этот критерий, то можно говорить о том, что мы вышли на то самое долгожданное плато. Ближайшие 3-4 дня уровень госпитализации в эти дни, я думаю, его подтвердит, либо опровергнет наши ожидания", - рассудил чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Лисовца, в реанимации хватает коек и, более того, если поток больных увеличится, для этого имеются достаточные резервы.

Символично, что в этот же день коллега Лисовца по городской администрации, глава "социального" комитета Александр Ржаненков рассказал, что подхватил коронавирус и находится на карантине. Ранее с подозрением на COVID-19 госпитализировали самого Лисовца, но опасения не подтвердились.

За последний день зафиксировано 380 заражений, а всего с начала пандемии - 17069. Смертность в последние дни - растущая.

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