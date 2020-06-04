Цимбалинскому мосту отказали в присвоении статуса исторического памятника

Построенный еще в "царское" время Цимбалинский путепровод, соединяющий Фрунзенский и Невский районы, в обозримом будущем не получит государственной охраны и не пополнит список памятников исторического наследия, сообщает строительное издание "Канонер".

"Конструктивные особенности путепровода не обладают уникальностью", - гласит фрагмент из заключения КГИОП.

При этом представители комитета в своей оценке признают, что Финляндский железнодорожный мост и Большеохтинский мост, обладающие аналогичными особенностями, статус памятников носят по праву.

Заключение логически совпадает с планами Смольного по сносу старинной, появившейся еще в 1910 году арочной конструкции и превращению путепровода в четырехполосную магистраль над железной дорогой. Город совместно с РЖД планирует поделить расходы на эти цели в размере 4,5 млрд рублей пополам, а работы провести до 2022 года включительно.