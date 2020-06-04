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11:04

Собянин допускает продление масочного режима до 2021 года

фото ЗакС политика Собянин допускает продление масочного режима до 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин дал понять общественности, что при неблагоприятном развитии событий, связанных с коронавирусом, в его городе возможно продление ограничительных мер вплоть до следующего года.

"Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - высказался он в интервью ТАСС.

По словам Собянина, он нормально относится даже к жесткой критике и продолжает считать, что отвечает за жизнь каждого москвича. По его данным, Москва с ее жителями находится применительно к "коронавирусным" запретам в первой трети самых дисциплинированных городов мира.

С начала пандемии в столице зафиксировали свыше 187 тысяч случаев инфицирования граждан коронавирусом.

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