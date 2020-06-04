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13:26

Спикер Мосгордумы Шапошников считает "передергиванием" расследование о своем богатстве

фото ЗакС политика Спикер Мосгордумы Шапошников считает "передергиванием" расследование о своем богатстве

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, попавший в центр медийного внимания в последние дни из-за своих резко возросших доходов, которые изучили Фонд борьбы с коррупцией и "Открытые медиа", заявил, что не видит за скандалом достаточного основания для ухода в отставку. Приостанавливать свою деятельность на посту спикера он тоже не собирается на время проверки своей финансовой отчетности и происхождения денег.

"Я не считаю, что это какое-либо расследование, это жонглирование и передергивание открытыми фактами", - сказал депутат в эфире "Эха Москвы", назвав также компрометирующие его материалы "потоком сознания".

В свою защиту он упомянул о том, что не всегда получал деньги от государства, что позволяло ему с переменным успехом заниматься бизнесом и покупать акции.

На замечание о том, что принадлежавшая его компании "Северянин" земля в разы подорожала после перевода в "жилую" категорию, после чего он ее выгодно продал, единоросс нашел невозмутимый ответ.

"Я не вхожу с 14-го года в органы управления, я ничего не знал, это вопрос к менеджменту", - отрезал политик.

Напомним, что сначала ФБК Алексея Навального, а затем "Открытые медиа" обратили внимание на то, что за последний календарный год Шапошников сильно разбогател: в декларации указан доход в размере 1,95 млрд рублей. Согласно расследованию журналистов, единоросс заработал на продаже земли, которая стала доступна для жилой застройки. В предыдущих декларациях его годовой доход был значительно скромнее и варьировался в пределах от 3 до 25 млн рублей.

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