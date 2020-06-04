Эсеры насчитали больше триллиона рублей государственных долгов перед пенсионерами

Эсеры из Государственной думы под предводительством Сергея Миронова разработали законодательную инициативу, по которой следует раздать всем российским пенсионерам долги. Размер этого государственного долга лидер СР Сергей Миронов оценивает в 1,38 трлн рублей, и накопились они, по его мнению, с 2015 года ввиду "экономии на индексации пенсий".

"Самое время выплатить эти деньги, потому что в отличие от безработных и семей с детьми, государство пенсионерам во время эпидемии пока что ничем не помогло. В дальнейшем мы предлагаем проводить ежегодную индексацию для всех российских пенсионеров", - приводятся слова Миронова на его сайте.

Политик уверен, что Минфин сознательно и регулярно занижает размер выплат, не считаясь с показателем инфляции.

"Они экономят буквально на каждом пенсионере, а в итоге только за один за год набегают сотни миллиардов рублей долга. Должны всем! Неработающим пенсионерам размер надбавки урезают, а работающие вообще ничего не получают", - рассудил депутат Госдумы.

По его мнению, государство удерживает часть денежных запасов вместо того, чтобы в тяжелый период пандемии организовать надбавки особо нуждающимся слоям населения.