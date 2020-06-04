Систему пополнения "Подорожника" в метро восстановили после утреннего сбоя

Система пополнения и активации электронных карт "Подорожник" возобновила работу после утреннего сбоя, сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

По словам представителей учреждения, причиной сбоя стала неисправность на каналах связи между серверами петербургского метрополитена и "Организатора перевозок". Его устранили к 12:50, сейчас система работает в обычном режиме.

Сбой в системе "Подорожник" заметили к 08:00 4 июня. Сами карты работали, но пополнить и активировать их в метро было невозможно. Из-за этого пассажирам приходилось покупать жетоны или оплачивать поездку банковской картой по полной стоимости: 55 рублей против не более 36-ти по "Подорожнику".