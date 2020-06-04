Река Кола подтопила дачные участки в Мурманской области

Уровень реки Колы в Кольском районе Мурманской области продолжает расти и угрождает поселку Кильдинстрой, где проживают дачники, передает "Интерфакс" со ссылкой на замгубернатора региона Юрия Сердечкина.

По словам Сердечкина, уровень воды в Коле на утро 4 июня составлял 392 см, а к вечеру может преодолеть отметку 400 см. "Она [отметка] называется у наших коллег по чрезвычайным ситуациям опасным явлением", - пояснил замгубернатора.

В поселке Кильдинстрой проживает 2 тысячи человек, там, по данным регионального МЧС, оказались подтоплены 30 домов и 50 участков. Сердечкин сообщил, что вскоре будет организован пункт временного размещения. Сейчас из поселков вывозят девять семей, их разместят в гостинице, обеспечат питанием, а дома возьмут под охрану, чтобы избежать мародерства.

Ранее из-за паводка рухнул железнодорожный мост через Колу: одна из опор не выдержала после того, как ее подмыло из-за поднявшегося уровня воды. Перед этим власти Мурманской области собирались восстановить мост всего за 2-3 недели, теперь планируется, что мост откроют к октябрю.