Собянин допустил снятие большинства ограничений в Москве к июлю

К июлю в Москве можно будет снять максимум ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, график снятия будет готов к 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"График уже можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять", — сказал Собянин, добавив, что все будет зависеть от ситуации в столице и темпов распространения вируса. По его мнению, есть шанс выдержать этот график, судя по тому, как ответственно подходят москвичи к выполнению требований, и тогда можно "шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни".

Режим самоизоляции в Москве действует с марта, схожие режимы введены и в других регионах. Сейчас в столице постепенно ослабляют ограничения: работают МФЦ, открылись магазины, москвичам разрешили прогулки.

На Москву приходится большинство случаев заражения коронавируса: 189 214 на 4 июня.