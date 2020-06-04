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19:52

Экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

фото ЗакС политика Экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

Комиссия по помилованию в Оренбурге отказала в удовлетворении ходатайства бывшего глава безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина об освобождении, сообщает "Оренбуржье".

Для Пичугина это уже третья попытка выйти на свободу досрочно. Он подавал ходатайства в 2016 и 2017 годах. В колонии Пичугин находится уже 16 лет и 9 месяцев, все его прошения о помиловании были отклонены.

В своем третьем прошении Пичугин просил учесть, что его матери исполнился 81 год, и Европейский суд по правам человека рекомендовал применить к нему акт о помиловании.

Пичугин осужден пожизненно за организацию двух убийств в 1998 году, - мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской компании "Феникс" Валентины Корневой – убийства тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги в 2002-м и покушения на бывшего советника по общественным связям Ходорковского Ольгу Костину и предпринимателя Сергея Рыбина.

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