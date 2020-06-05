Больница Святого Георгия ищет добровольцев для тестирования на антитела к COVID-19

Петербургская больница Святого Георгия, в которой не так давно произошел пожар в отделении реанимации, ищет переболевших коронавирусной инфекцией петербуржцев для проведения тестов на наличие антител.

Главное требование к добровольцам - наличие официальной справки о перенесенном заболевании и успешном излечении от него.

"Возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг, мужчины или женщины, не имевшие беременностей, не ранее чем через 2 недели после выздоровления, предпочтительно - среднетяжёлое течение заболевания", - уточнили требования в медучреждении.

Напомним, пламя, охватившее 12 мая одну из палат отделения реанимации больницы, унесло жизни пяти человек. Учреждение эксплуатировало отечественные аппараты ИВЛ "Авента-М", предположительно, один из них и воспламенился. После этого приборы сняли с эксплуатации.