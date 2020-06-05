Беглов поздравил петербуржцев с Днем эколога

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов высказался по случаю Всемирного дня окружающей среды - Дня эколога, ежегодно отмечаемого в России 5 июня. Поздравления губернатора приводит пресс-служба Смольного.

"Для Санкт-Петербурга вопросы экологической безопасности — такой же приоритет, как и охрана памятников. Наш город был первым в России, где появились особо охраняемые природные зоны", - уведомил Беглов, напомнив, что, по его информации, в городе на Неве удалось добиться стопроцентной очистки сточных вод.

Благодаря этому на Петербург, по словам управленца, равняются европейские города. Впрочем, не уточняется, какие.

Также, продолжил Беглов, на просторах вверенного ему города постоянно реализуются важные экопроекты, благоустраиваются парки, появляются зеленые зоны. Властям удалось добиться передачи полигона "Красный Бор" в федеральную собственность.

Добавим, за экологическую повестку в городе среди прочих организаций ответственны в движении "Зеленый фронт". Организация часто оповещает о проблемах окружающей среды как Петербурга, так и Ленобласти.

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