Роспотребнадзор предостерег "Планетарий №1" от открытия в качестве "храма науки"

Управление Роспотребнадзора по Петербургу выдало "Планетарию №1" на Обводном канале предостережение из-за намерения открыться с 5 июня, как "храм науки", сообщается на сайте ведомства.

Накануне планетарий запустил опрос во "ВКонтакте" в свете открытия в Петербурге храмов с 5 июня. В группе спросили пользователей, считают ли они планетарий "храмом науки и технологий". В разговоре с "Фонтанкой.ру" руководитель планетария Евгений Гудов напомнил, что в Петербурге более 268 храмов, а планетариев – всего два.

"Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что уже идет третий месяц с момента введения ограничений, а требуемой поддержки так и не было оказано. Как минимум, все социально значимые институты должны быть в равных условиях. "Мы никоим образом не хотим ущемить чувства верующих, а просим, чтобы права тех, кто развивает науку, технологии, образование были должным образом соблюдены и ситуация со снятием ограничительных была максимально справедливой и логичной", - сказал Гудов.

В планетарии заявляли, что планируют разрешить посещение людям до 55 лет "строго при наличии масок и перчаток", которые выдавали бы на входе. В зал предполагалось одновременно впускать до 90 человек, а стулья расставить так, чтобы соблюдать дистанцию в три метра.

Роспотребнадзор выдал планетарию предостережение о "недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства" в условиях "коронавирусных" ограничений.