Мосгорсуд сократил срок ареста Азару с 15 суток до 10

Мосгорсуд снизил срок ареста спецкорреспонденту "Новой газеты" Илье Азару на пять суток, с 15-ти до 10-ти, сообщает "Апология протеста".

На заседании рассматривалась апелляционная жалоба на арест Азар. Изначально оно должно было состояться 1 июня, но было отложено. Теперь из спецприемника Азар выйдет 7 июня.

Азара 28 мая арестовали на 15 суток за пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве, Петербурге и других городах начались пикеты в поддержку журналиста с требованием отпустить его. Полиция задерживает практически всех, кто встает в пикет, московского активиста Дениса Петрова арестовали на 15 суток за один из таких пикетов.