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14:50

ВОЗ объявила о выходе России на плато по коронавирусу

фото ЗакС политика ВОЗ объявила о выходе России на плато по коронавирусу

Эпидемия коронавируса в России достигло плато, но важно соблюдать все меры безопасности и дальше, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

"Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности. Россия делает огромное количество тестов, что замечательно. И это одна из причин, по которой выявляются случаи заражения", - приводит слова Харрис РИА "Новости".

Говоря о возможности снятия ограничений в Москве для проведения парада Победы 24 июня, Харрис подчеркнула, при планировании массовых мероприятий нужно оценить риски, как организовать все так, чтобы предотвратить передачу вируса.

На 5 июня в России известно о 449 834 случаях заражения коронавирусом.

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