Беглов понаблюдал за тюленями в День эколога

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центр изучения и сохранения морских млекопитающих и понаблюдал за работой специалистов по спасению детенышей тюленей и нерп, сообщили в Смольном.

В мае специалисты уже выпустили на волю нескольких подопечных центра: двух нерп – в Ладожское озеро и десять серых тюленей – в Финский залив. 5 июня в естественную среду обитания вернулись еще пять тюленей: самки Радужная, Лучистая и самец Слава. Их назвали в честь фонтанов: "Радужный" на площади Победы, "Лучистый" в Зеленогорске и фонтана в парке Победы. Всего за семь лет работы специалисты центра спасли 78 тюленят и нерпят.

Беглов напомнил, что Петербург в рамках нацпроекта "Экология" очищает реки и залив от мусора. Так, в 2019 году в 18 районах города очистили 327 водных объекта, в том числе – участки Муринского ручья и Кронверкского канала, большую часть реки Смоленка, Карповку. Был завершен первый этап рекультивации полигона "Новоселки": по словам Беглова, выполнено уже 70% работ по проекту, и теперь от полигона практически не исходит его знаменитый ужасный запах.

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды.

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