Суд обязал патологоанатомическое бюро выдать петербурженке тело ее умершей матери

Выборгский суд Петербурга частично удовлетворил иск Ирины Горячевой к больнице Святого Георгия и Городскому патологоанатомическому бюро о выдаче тела ее матери, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как писала "Фонтанка.ру", мать Горячевой умерла 9 мая, переболев воспалением легких. Ее госпитализировали в больницу имени Святого Георгия, перепрофилированную для приема больных коронавирусом. Прижизненный анализ женщины на коронавирус показал отрицательный результат.

По словам Горячевой, ей стало известно, что после смерти у ее мамы "якобы обнаружили" коронавирус. По документам выходило, что это был анализ на грипп, но сама Горячева рассказала, что ее убеждали, будто ее мама была заражена коронавирусом, поэтому нужно получить разрешение на захоронение.

В мае Роспотребнадзор ужесточил правила организации похорон, предписав исключить проведение ритуальных церемоний вне зависимости от диагноза умерших. В итоге Горячева подала в суд, не желая мириться с тем, что маму пришлось бы хоронить в закрытом гробу без церемоний.

Суд обязал бюро выдать Горячевой тело ее матери и обеспечить транспортировку на кладбище. Также в пользу истицы взыскали 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, еще 5 тысяч – юридических расходов и госпошлину в 300 рублей.