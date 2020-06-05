Пикетировавшую за Азара у Гостиного двора либертарианку не стали привлекать к ответственности

Активистку Либертарианской партии России Екатерину Бушкову, выходившую 28-29 мая и 1 июня в одиночные пикеты в поддержку арестованного столичного муниципального депутата Илью Азара и каждый раз попадавшую за это в отделение полиции, решили не наказывать административно. Об этом ЗАКС.Ру сообщила общественная защитница Бушковой Варвара Михайлова.

Рассмотревший дела 5 июня по комитет по вопросам законности решил прекратить два из трех дел активистки по статье 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях (нарушение требований режима повышенной готовности). Дата рассмотрения еще одного дела - за задержание 29 мая - пока не назначена.

По словам Михайловой, представитель комитета изучил видеозаписи задержания участников одиночных пикетов у Гостиного двора от 28 мая и 1 июня и не обнаружил на них Бушкову. Кроме того, ему понравилось, что задержанная активистка переживает за Родину, заметила защитница.

- Мне кажется, что этому чиновнику просто нравится беседовать с пикетирующими, рассказывать им о любви к Родине. А Екатерина Бушкова сказала, что выходит на пикеты, потому что любит свою страну и хочет, чтобы страна жила хорошо. И это его тронуло, - предположила Михайлова.

Она рассказала, что рассмотрение дела другой ее подзащитной, пресс-секретаря движения "Весна" Софьи Уляшевой, которая тоже была задержана на пикетах 28 мая, тот же чиновник отложил до 17 июня, чтобы вызвать и опросить сотрудников полиции.

Напомним, в Петербурге несколько дней пикетировали из-за ареста муниципального депутата и спецкорреспондента "Новой Газеты" Ильи Азара и задержания вышедших в его поддержку журналистов и активистов.

Азар получил 15 суток за то, что сам стоял в одиночном пикете в знак солидарности с создателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым. Позже ему сократили арест до 10 суток.