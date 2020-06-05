Депутата МО "Коломна" Киселева и активиста Тебина задержали за пикет против обнуления президентских сроков

Полицейские задержали депутата МО "Коломна" Илью Киселева и активиста Антона Тебина во время одиночного пикета против обнуления президентских сроков Владимира Путина, сообщил ЗАКС.Ру член партии "Яблоко" Дмитрий Анисимов.

Задержанных увезли в 28-й отдел полиции. По словам Анисимова, оба участвовали в пикете против обнуления президентских сроков при внесении поправок в Конституцию и политических репрессий. Какое именно нарушение им вменяют, пока неясно.

В последнее время полиция моментально пресекает пикеты у Гостиного двора: ранее задерживали участников пикетов в поддержку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Тогда задержанным вменяли нарушение режима повышенной готовности, который запрещает массовые мероприятия во время эпидемии коронавируса.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Среди поправок есть та, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Если поправки будут приняты, он сможет остаться президентом еще на два срока, до 2036 года.