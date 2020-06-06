Минздрав зарегистрировал препарат для лечения тяжелой формы коронавируса

Министерство здравоохранения зарегистрировало второй лекарственный препарат для лечения коронавируса, сообщили в ведомстве.

Препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") показан пациентам с тяжелой формой коронавирусной инфекции, при развитии цитокинового шторма - избыточной воспалительной реакции на вирус в организме. Эта реакция приводит к повреждению тканей и органов, в том числе лёгочной ткани, и к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом.

Ранее Минздрав одобрил ещё одно лекарство как препарат от коронавируса - "Авифамир". В Японии его с 2014 года используют при лечении тяжелых форм гриппа.